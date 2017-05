SFR devient Altice

Seuls les médias (BFM, RMC, Libération, L'Express, i24 news ...) et les marques Red en France, Mocho, Uzo et Sapo au Portugal et Next TV en Israël vont garder leurs noms tels quels lors de cette transformation devant être opérée d'ici fin juin 2018, a annoncé mardi à New York Altice dans un communiqué.

Ce changement est censé refléter la présence mondiale de l'entreprise et lui donner une meilleure visibilité à l'international au moment où elle prépare l'introduction à Wall Street de ses activités américaines, appelées à générer à moyen terme la moitié des revenus.

"Altice entre aujourd'hui dans une nouvelle ère suivant notre transformation en un leader mondial des télécoms, des contenus et de la publicité", a déclaré le directeur général, Michel Combes, à des journalistes à New York.

La holding financière Altice, créée par Patrick Drahi pour chapeauter ses actifs, va également disparaître, tandis que Teads, jeune pousse en compétition avec Facebook et Google dans la pub vidéo en ligne, va maintenir son identité propre.

Créée à Luxembourg en 2001, la société s'est développée à grande vitesse à partir de 2002, dans différents secteurs allant du câble à la production de contenus en passant par les télécoms, les médias, la publicité vidéo en ligne et l'analyse des méga données.

Le groupe, présent dans sept pays (France, Israël, Etats-Unis, Portugal, Suisse, Luxembourg et République dominicaine), a également acquis d'importants droits sportifs tels que la diffusion exclusive de la prestigieuse Ligue des champions de football et de la Ligue Europa de 2018 à 2021.

L'an dernier, Altice, dont la colossale dette de 50 milliards d'euros interroge sur la soutenabilité de son modèle basé sur l'endettement, a réalisé un chiffre d'affaires de 23,52 milliards d'euros. Il employait 49.732 personnes fin décembre.

Le changement de nom s'inscrit dans la stratégie de convergence entre les réseaux, les télécoms, les médias et les contenus voulue par Patrick Drahi. Altice entend proposer des produits similaires sur tous ses marchés et envisage ainsi de lancer prochainement aux Etats-Unis une "Box", produit inexistant sur ce marché.