Services financiers digitaux: Gambit avance ses pions

Spécialisée dans la conception d'outils financiers numériques et innovants, Gambit est l'une des fintechs belges les plus en vue du moment. A l'occasion du lancement de son tout nouveau produit d'épargne baptisé Birdee, et pour mieux comprendre la réussite de cette start-up 100 % liégeoise, nous avons rencontré son CEO Geoffroy de Schrevel et l'un de ses fondateurs, le professeur de finance Georges Hübner.