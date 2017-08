Serge Litvine: "Le succès de mes restaurants n'est pas le mien, mais celui de mes chefs"

En quelques années, Serge Litvine a pris une place importante dans le paysage de la restauration bruxelloise : Villa Lorraine, Villa in the Sky, Villa Emily, Odette en Ville, des participations dans le Sea Grill d'Yves Mattagne et la Brasserie Classico, etc. Durant notre entretien, Serge Litvine n'a éludé aucune question, pas même celles qui fâchent...