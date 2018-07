Sept vols sur 9 avec du personnel belge n'ont pas eu lieu à Bruxelles

"Tous les passagers ont été prévenus et nous ne prévoyons pas de passagers de Ryanair bloqués à l'aéroport", ajoute Mme Pierard. Au total, sur 20 vols au départ et à l'arrivée, onze ont été supprimés. Il s'agit de vols de Ryanair à Zaventem qui peuvent aussi être assurés par un équipage étranger. A Charleroi, 60% des vols Ryanair ont été annulés jeudi comme c'était déjà la cas mercredi.

Le personnel de cabine de Ryanair en Belgique, Portugal et Espagne a entamé jeudi son deuxième jour de grève. Mercredi, le personnel italien avait aussi participé au mouvement. Les travailleurs en grève réclament de meilleures conditions de travail (rémunérations, sécurité, horaires, etc.) et le respect des législations nationales du travail.

Parmi les principales revendications: la signature de contrats de travail fondés sur le droit national plutôt qu'irlandais ou encore le respect des législations sur les conditions de travail. Ryanair emploie environ 700 personnes en Belgique dont 600 à Charleroi.