Scandale Facebook: voici comment Mark Zuckerberg devrait réagir

L'an dernier, il s'est dit que Mark Zuckerberg pourrait se présenter à la présidence en 2020 pour se trouver à la tête de la nation la plus puissante au monde. Aujourd'hui, le fondateur de Facebook se bat pour montrer qu'il est capable de diriger la huitième plus grande entreprise du monde cotée en Bourse, et que ses 2,1 milliards d'utilisateurs peuvent chacun lui faire confiance.