Sanctions contre l'Iran: des conséquences pour les entreprises belges

La décision du président américain Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et l'annonce de sanctions économiques auront un impact sur les entreprises belges, réagissent mercredi l'Agence Wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex) et la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).