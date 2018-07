Samsung souffre de plus en plus

De nombreuses personnes ont déjà un smartphone et semblent vouloir attendre la prochaine grande innovation pour faire l'acquisition d'un nouvel appareil haut de gamme. L'arrivée d'écrans plus grands n'a en outre pas suffi à relancer réellement le marché. Cela pourrait être le cas avec les lecteurs d'empreintes digitales intégrés à l'écran et les écrans pliables qui s'annoncent.

Concurrence chinoise

Samsung souffre également de plus en plus des concurrents chinois comme Huawei et Xiaomi, qui vendent leurs smartphones à des marges bénéficiaires beaucoup plus faibles et dont les performances techniques ne sont pas très éloignées de celles du leader du marché.

Les consommateurs semblent ainsi moins enclins à payer pour un appareil Samsung lorsqu'un autre téléphone plus ou moins similaire est moins cher. Si Samsung a réalisé de bonnes prestations avec sa division de puces mémoire, cela n'a pas suffi à compenser les ventes décevantes des smartphones.

Le bénéfice a chuté à 11 milliards de wons, soit environ 8,4 milliards d'euros, là où les analystes tablaient sur 11,6 milliards de wons. Les ventes sont passées de 61.000 milliards de wons à 58.500 milliards de wons.