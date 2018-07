Sabca et le britannique HUAS s'associent pour produire le drone Spotter

Les deux sociétés ont signé un accordqui fait de Sabca un partenaire à risque pour la production, l'assemblage, l'intégration et les tests du drone Spotter pour le marché. Sabca soutiendra également HUAS dans les activités de développement du business. Hawksland U.A.S. Ltd est une filiale de Hawksland Holdings Limited, précise un communiqué conjoint. Le Spotter est un drone bimoteur et bipoutre de nouvelle génération décrit comme "à très haut niveau de fiabilité". Il fait largement appel à des technologies d'impression 3D pour la fabrication de composants majeurs et est capable d'opérer des missions avec des charges utiles allant jusqu'à 10 kg qui fourniront par exemple aux opérateurs et aux clients des données et des informations en temps réel commercialement critiques. L'appareil est en développement depuis plus de trois ans par le Computational Engineering Design Group de l'Université de Southampton et dispose d'une configuration éprouvée extensivement durant de nombreux tests en vol. Le drone avait d'ailleurs effectué une démonstration en vol réussie à Farnborough en 2016 et a obtenu l'approbation de l'agence gouvernementale UKCAA pour des opérations étendues sans contact visuel. HHL est une société d'investissement qui acquiert et développe de façon stratégique des sociétés dotées de capacités, de technologies, de services et de modèles d'affaires exceptionnels. HHL se concentre sur les marchés de niche de l'aérospatiale, de la défense et des industries connexes.