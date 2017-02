Ryanair stoppe sa croissance à Zaventem à cause de l'arrêté antibruit

"Je ne veux pas prendre le risque d'une amende de 6.000 euros" a avancé Michael O'Leary, CEO de Ryanair, "c'est presque plus que le chiffre d'affaires du vol". Le bouillant patron irlandais, de passage à Bruxelles, craint que l'arrêté antibruit de la Région de Bruxelles capitale ne mettent en péril ses vols entre 6h et 7h du matin. Il n'est pas certain que ses avions, des Boeing 737 récents, ne seront pas verbalisés par les sonomètres de la capitale. Dans le doute, il préfère éviter les départs tôt, et s'interroge sur le développement futur de sa compagnie à Zaventem. La compagnie a basé cinq Boeing 737 à Zaventem.

