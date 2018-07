Ryanair souffre de la hausse du pétrole et des salaires de pilotes

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair a publié lundi un bénéfice net en repli de 22% au cours du premier trimestre, en raison d'un carburant plus onéreux et des hausses de salaires accordées à ses pilotes. Le bénéfice net s'est établi à 309,2 millions d'euros entre avril et juin 2018, période qui correspond au premier trimestre de son exercice décalé, a annoncé dans un communiqué le groupe irlandais.