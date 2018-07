Ryanair s'attend à d'autres mouvements de grève

Le climat social commence à peser sur les résultats de Ryanair. De plus, le prix des carburants a augmenté tandis qu'une partie des pilotes s'est vu offrir une augmentation. Au cours du premier trimestre, les bénéfices ont baissé de 20% à 319 millions d'euros. Ryanair maintient ses prévisions et table sur un bénéfice de 1,25 à 1,35 milliard d'euros sur l'exercice comptable. Il s'agirait de la première baisse des bénéfices depuis 2014.

Des grèves sont prévues cette semaine, notamment en Belgique. Plus de la moitié des vols prévus au départ des aéroports de Zaventem et de Charleroi devraient être annulés. Ryanair entend limiter l'impact des actions et poursuit le dialogue avec les pilotes et le personnel de bord.

Adapter le schéma hivernal si des grèves "non nécessaires" sont maintenues

La compagnie prévoit cependant d'autres mouvements, et hausse le ton. Si des grèves "non nécessaires" sont maintenues, "nous devrons adapter notre schéma hivernal", indique l'entreprise. Elle pourrait ainsi supprimer plusieurs routes et les emplois qui y sont attachés.