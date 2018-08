Ryanair qualifie les grèves des pilotes d'"inutiles"

"Près de 200.000 clients Ryanair ont vu leurs vols annulés en juillet à cause des pénuries répétées de personnel du contrôle du trafic aérien (CTA) au Royaume-Uni et en France, des conditions météorologiques défavorables et des grèves inutiles de pilotes et du personnel naviguant. Ryanair, conjointement avec d'autres compagnies aériennes européennes, demande une action urgente de la part de la Commission européenne et des gouvernements européens afin de limiter l'impact des pénuries de personnel du CTA qui perturbent les projets de voyages de millions de clients européens cet été", a souligné Kenny Jacobs, directeur marketing de la compagnie.

Après deux jours de grève du personnel navigant les 25 et 26 juillet derniers, en Belgique, Espagne, Italie et Portugal, les pilotes de Ryanair basés en Belgique ont lancé un appel à la grève pour le 10 août.