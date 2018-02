Ryanair citée en justice lundi pour 92 dossiers de vols annulés ou retardés

Ceux-ci concernent 746 passagers de la compagnie irlandaise à bas coûts, qui réclament au total 108.425 euros de dédommagement. Ces dossiers sont portés par la société Happy Flights, basée à Gand et spécialisée dans la récupération, au nom de passagers, d'indemnisations dues pour de tels cas de figure.

Les vols concernés, au départ ou à destination de Charleroi, auraient dû avoir lieu en septembre et en octobre derniers. Les conditions météorologiques défavorables avaient en un premier temps été invoquées pour expliquer ces perturbations, avant qu'il soit fait état d'un déficit de personnel de bord.

Les demandes d'indemnisation sont introduites sur base d'un règlement européen de 2004 établissant des règles communes d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

Les passagers lésés avaient introduit sans succès des demandes d'indemnisation auprès de Ryanair, avant de confier leurs intérêts à Happy Flights. Une entreprise qui avait obtenu en mars dernier un jugement d'indemnisation pour deux passagers victimes d'un retard de plus de trois heures lors d'un vol Ryanair à destination de Charleroi.

Le tribunal de commerce de Charleroi avait alors reconnu que les plaignants avaient valablement cédé leur créance à Happy Flights. Ryanair n'avait nié ni l'existence ni le montant de l'indemnisation réclamée, mais avait contesté la compétence du tribunal, en faisant valoir que la citation aurait dû être lancée en Irlande, où se situe le siège social de la compagnie aérienne. L'argument avait été rejeté et Ryanair avait été condamnée au paiement des indemnisations réclamées, ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance et aux frais de citation exposés par Happy Flights.