RTL Group confirme ses prévisions 2018 malgré un bénéfice en baisse au 1er trimestre

De janvier à mars 2018, RTL Group, contrôlé par le géant allemand des médias Bertelsmann, a dégagé un bénéfice net de 111 millions d'euros, contre 137 millions d'euros à la même époque en 2017, soit une baisse de 19%. "Le premier trimestre n'est pas nécessairement un indicateur pour l'ensemble de l'exercice - notamment pour les années marquées par des événements sportifs majeurs comme la prochaine Coupe du monde de football", a expliqué Bert Habets, le PDG du groupe.

"Nous allons ainsi surveiller de très près les variations saisonnières en matière de dépenses publicitaires et nous nous attendons à ce que la fin de l'année 2018 soit plus chargée que les années précédentes", a-t-il ajouté. RTL Group a confirmé ses perspectives pour 2018, annoncées en mars dernier: une hausse comprise entre 2,5% et 5% de son chiffre d'affaires "entraînée par les activités numériques du Groupe et par FremantleMedia", sa division de production de contenus. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe est resté stable, à 1,416 milliard d'euros, contre 1,405 milliard d'euros en 2017. Le bénéfice d'exploitation devrait quant à lui rester stable en 2018, prévoit RTL Group.