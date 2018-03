Roularta finalise le rachat des 50% du Persgroep dans Mediafin

Roularta avait annoncé en octobre 2017 son intention d'acquérir 50% des parts de Mediafin appartenant à De Persgroep, l'autre moitié étant détenue par le groupe Rossel. Mediafin est l'éditeur des journaux économiques et financiers L'Écho et De Tijd.

"Avec cette opération, Roularta Media Group poursuit sa concentration d'une part sur les médias locaux (Deze Week, De Zondag, Steps, les services de marketing numérique Digilocal, la plate-forme d'e-commerce Storesquare, etc.) et d'autre part sur les médias nationaux de qualité (L'Écho/De Tijd, Le Vif, Knack, Trends/Tendances, Foot magazine/Sport Voetbal, Nest, Plus Magazine, etc.)", souligne le CEO de Roularta Media Group, Xavier Bouckaert, cité dans un communiqué.

"De Tijd a enregistré 31 trimestres consécutifs de croissance, et dans son propre marché, L'Écho n'est pas en reste", constate pour sa part le président de Mediafin, Dirk Velghe, attribuant "ce beau parcours" notamment à la stratégie numérique de Mediafin "à la pointe du marché".