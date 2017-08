Roularta enregistre un bénéfice limité

Au cours des six premiers mois, le chiffre d'affaires combiné (y inclus les joint-ventures comme Medialaan) de Roularta Media Group s'élève à 228,9 millions d'euros, ce qui correspond à une diminution de 5% par rapport à la même période de l'an dernier.

Dans le segment des activités imprimées, le chiffre d'affaires diminue de 6,4% à 152,1 millions d'euros. Une conséquence de la diminution des revenus publicitaires et des commandes d'impressions pour des tiers. Les revenus publicitaires ont ainsi diminué de 9,4% pour les médias locaux et de 7,1% pour les magazines (Le Vif/L'Express, Trends Tendances, Sport Foot Magazine...), mais ont augmenté sur internet (+15%). Les ventes au numéro des titres du groupe basé à Roulers (Flandre occidentale) sont en repli de 15,2%, tandis que les ventes d'abonnements sont en légère hausse (+0,5%). Dans le segment audiovisuel, le chiffre d'affaires corrigé diminue aussi de 2,9% à 86,9 millions d'euros, notamment du fait de la diminution des revenus publicitaires en télévision et radio.

Le cash-flow opérationnel (ebitda) diminue de 42,6% à 16,5 millions d'euros. Le résultat net a diminué de 14,7 millions d'euros au cours du premier semestre, à 1,3 millions d'euros.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est touché par des investissements dans l'audiovisuel et les frais de lancement de la plate-forme de commerce en ligne Storesquare.be, active au Nord du pays. Le groupe prévoit d'étendre cette dernière aux Pays-Bas dans les prochains mois.