Ronnie Leten: "Je ne vois pas ce que j'aimerais faire d'autre"

"Je veux être interactif. Lorsqu'on vit dans une tour d'ivoire, on ne sait rien", a déclaré Ronnie Leten à l'occasion d'une visite au site d'Atlas Copco à Wilrijk (Anvers). Cette attitude a des conséquences ; cet économiste de 56 ans, basé à Stockholm, est accaparé en permanence. Ronnie Leten a un faible pour Wilrijk, on le comprend. Avec plus de 2.700 collaborateurs, c'est le quartier général mondial et la plus grande entité de production de la division Compressor technique, le principal pôle d'activité du groupe suédois. Entré chez Atlas Copco en 1985, Ronnie Leten a dirigé ce département avant d'être promu CEO du groupe, à la mi-2009.

