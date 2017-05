Rocco Forte (Hôtel Amigo): "Je n'aime pas être comme tout le monde"

Sir Rocco Forte, le propriétaire de l'hôtel Amigo à Bruxelles, entend doubler la taille de son groupe d'hôtels de luxe. Un groupe britannique au parfum de plus en plus italien. De passage à Bruxelles, Sir Forte explique ce développement et la gestion familiale de son groupe.