Revivez la soirée des Gazelles 2017 pour le Brabant wallon (en images)

Ce mercredi 8 février, c'est dans le cadre du chaleureux 3SQUARE Club Justine Henin que la rédaction de Trends-Tendances, le Brabant wallon et la Chambre de commerce du Brabant wallon ont eu l'honneur de décerner leur diplôme de Trends Gazelles aux 150 entreprises à croissance rapide de la Province du Brabant wallon.

Durant la soirée, les entreprises ayant connu la plus forte croissance dans la province se sont vues mises à l'honneur.

La cérémonie, présentée par la journaliste Fabienne Lamot dans les superbes salles 'Roland-Garros' et 'US Open', a mis en lumière les avis éclairés de Isabelle Kibassa-Maliba, Députée provinciale en charge de l'économie et du commerce et de René Branders, Président de la CCI du Brabant wallon.

L'intervention remarquée de Justine Henin, Championne de tennis et fondatrice du Club Justine Henin, a bien évidemment enthousiasmé un public conquis de quelque 150 entrepreneurs de la Province.

Au cours de cérémonie, la rédaction de Trends-Tendances a élu une entreprise par catégorie (petite, moyenne et grande entreprise) au titre d'Ambassadrice des Trends Gazelles 2017 :

Gazelles 2017 - Lauréate pour les grandes entreprises : Production Services Belgium

Gazelles 2017 - Lauréate pour les moyennes entreprises : FACT Security

Gazelles 2017 - Lauréate pour les petites entreprises : Axone Pharma

3SQUARE Club Justine Henin, Avenue Léon Fournet 20, 1342 Limelette

Plus d'informations sur www.3square.be