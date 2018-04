Revivez en images la remise du prix Trends HR Manager of the Year 2018

Trends et Trends-Tendances ont présenté le jeudi 19 avril, à The Event Lounge, la sixième édition des Belgian HR Awards, une initiative qui récompense la performance d'un directeur RH pour le rôle important joué au sein de son entreprise et pour l'apport général au secteur professionnel HR. C'est Peter Michiels, Chief HR & Internal Communications Officer (Elia), qui s'est vu décerné le titre de Trends HR Manager of the Year 2018.