Résultats semestriels solides pour Spadel

Le chiffre d'affaires du groupe aux six marques d'eau (Spa, Bru, Wattwiller, Carola, Brecon Carreg et Devin) a bondi de près de 18% par rapport au premier semestre 2016, à 147,05 millions d'euros. Une forte croissance permise, en partie, par l'acquisition de Devin AD mais à périmètre constant, en excluant le chiffre d'affaires réalisé par la société Devin au cours du second trimestre, la progression organique du chiffre d'affaires reste particulièrement soutenue avec une croissance de 7,3%, souligne Spadel.

Le bénéfice opérationnel est quant à lui en hausse de 61,3%, à 21,09 millions d'euros, alors que le bénéfice sur le premier semestre se monte à 13,85 millions d'euros (+60,3%).

Fort de ce bon premier semestre, le groupe belge "reste confiant quant à l'évolution positive du marché de l'eau minérale embouteillée au cours des prochains mois" même si ceux-ci "restent néanmoins très compétitifs et marqués par une forte pression promotionnelle et par une guerre des prix dans le secteur de la grande distribution".

A périmètre constant, le groupe projette des résultats sur le second semestre en ligne avec ceux de l'année passée. "Sur l'ensemble de l'année, compte tenu de la belle performance du premier semestre et de l'acquisition de Devin AD, le résultat opérationnel devrait être sensiblement supérieur à celui de 2016", conclut Spadel.