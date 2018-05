Restructuration Mestdagh: les syndicats n'ont pas été convaincus par les explications de la direction

Les responsables syndicaux de la CSC et de la FGTB sont sortis "sceptiques" et "pas convaincus" de la réunion du conseil d'entreprise extraordinaire organisée jeudi avec les responsables du groupe Mestdagh. Au cours de cette rencontre, il fut question, selon les représentants des travailleurs, du nouveau plan commercial voulu par le groupe, et notamment de l'ouverture du dimanche souhaitée pour les magasins intégrés Carrefour Market Groupe Mestdagh.