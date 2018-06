Recupel a collecté 38 millions d'appareils électro en 2017, un record

Recupel a collecté quelque 38 millions d'appareils ménagers l'an dernier, un record depuis la création de l'ASBL il y a 16 ans, ressort-il de son rapport annuel partiellement publié mercredi. Le volume a par contre baissé, passant de 115.000 tonnes en 2016 à 111.000 l'an dernier. Il s'agit donc "d'une bonne nouvelle", souligne Recupel puisque cela implique que plus de petits appareils ont été collectés, or, "ce sont eux qui finissent le plus souvent dans nos poubelles".