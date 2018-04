Qui seront les HR Pioneers 2018 ?

C'est ce 19 avril, dans le cadre de l'Event Lounge à Bruxelles, que sera dévoilé le nom de celui ou celle qui succèdera à Sophie Streydio (Puratos) au titre de " HR Manager of the Year ". En marge de cette élection organisée par les magazines Trends-Tendances et Trends, seront également décernés lors de cette soirée de gala deux HR Pioneer Awards. L'objectif de ces deux prix annexes, organisés conjointement avec Publicarto et De Facto, étant de souligner l'importance de la communication en RH.

Le premier de ces deux prix vise à récompenser une campagne de recrutement externe ( External Communication) tandis que le second veut quant à lui primer un effort de communication interne ( Internal Communication). Ici aussi, une série d'initiatives ont été sélectionnées par un jury de membres des rédactions des magazines Trends-Tendances et Trends ainsi que des experts dans les domaines de la communication corporate, de la communication RH et des médias.

"Live pitching"

Cinq dossiers ont ainsi été retenus dans la catégorie External Communication : le CPAS de la ville de Gand, Marbles (agence de communication digitale), Scania Parts Logistics (logistique), Van Dievel (transport) et 361 ° (consultant RH). Les cinq nominés pour le HR Pioneer Internal Communication sont quant à eux : l'hôpital UZ Brussel, Aldi (distribution), Bridgestone (pneus), Lidl (distribution) et Realdolmen (services informatiques).

Petite nouveauté cette année : les deux gagnants de cette troisième édition des HR Pioneer Awards seront désignés le soir-même de l'événement après un live pitching des cinq nominés au titre. Le jury de ces HR Pioneer Awards ainsi que l'ensemble du public seront ensuite invités à voter à l'aide d'une petite télécommande pour leur candidat favori. Les portraits des deux entreprises lauréates, ainsi que celui du " HR Manager of the Year ", couronné pour s'être distingué au sein de son entreprise dans le domaine des ressources humaines, seront publiés dans notre numéro du 26 avril.