Qui sera le HR Manager de l'année 2018 ? Découvrez les 5 nominés

Quel sera le nom du successeur de Sophie Streydio (Puratos) au palmarès du HR Manager of the Year ? Les cinq nominés que nous vous présentons ont été sélectionnés par un jury composé de membres des rédactions des magazines Trends-Tendances et Trends, ainsi que d'une série d'experts en ressources humaines.

Parmi les critères pris en compte pour désigner ces candidats figuraient notamment leurs qualités en tant que gestionnaire mais aussi leur vision des ressources humaines. Une vision grâce à laquelle le candidat a obtenu des résultats probants au sein de son entreprise tout en ajoutant un plus à la fonction de responsable RH en Belgique (rôle prépondérant, nombre d'employés, etc.).

Ont été sélectionnés pour cette cinquième édition : Hans Casier (Deme), Danielle Knott (Carmeuse), Peter Michiels (Elia), Kristiaan Vandenhoudt (Atlas Copco) et Herman Verwimp (Mathieu Gijbels).

Lequel de ces cinq finalistes succédera donc à la lauréate de l'an dernier Sophie Streydio, à Fabrice Enderlin (UCB), à Koen de Maesschalck (Colruyt), à Isabelle Sonneville (Axa Belgium) et à Sabine Gekiere (McDonald's), première lauréate en 2013 ? Le prix sera décerné ce 19 avril lors d'une soirée de gala à The Event Lounge, à Bruxelles. Le portrait de cet homme ou de cette femme, couronné pour s'être distingué au sein de son entreprise dans le domaine des ressources humaines, sera publié dans notre numéro du 26 avril.

Seront également remis lors de cette soirée exclusive deux HR Pioneer Awards. Le premier vise à récompenser un effort de communication interne ( Internal Communication) et le second une campagne de recrutement externe ( External Communication). L'idée avec ces HR Pioneer Awards, organisés conjointement avec Publicarto et De Facto, étant de souligner l'importance de la communication, de la créativité et de la création dans le secteur des ressources humaines.

Une série d'initiatives ont été sélectionnées, ici aussi, par un jury composé de membres des rédactions des magazines Trends-Tendances et Trends ainsi que des experts en communication et en ressources humaines. Les deux entreprises primées dans le cadre de cette troisième édition des HR Pioneer Awards, ainsi que leurs initiatives originales en matière de com' RH, seront également présentées dans notre numéro du 26 avril.

Voici les cinq nominés

Hans Casier (DEME): "Je suis de ceux qui croient que mesurer, c'est savoir"

Hans Casier, DRH du groupe de génie maritime DEME, pilote pas moins de 120 personnes dans son service. Sur un total de 5.000 collaborateurs, c'est beaucoup, mais il faut dire que le service des ressources humaines remplit un certain nombre de missions atypiques, comme la planification des équipes sur des projets ou de l'équipage à bord de plus de 100 navires.

"DEME est un conglomérat d'entreprises issues du secteur du dragage, de la construction, de l'offshore, de l'environnement... Son succès repose sur la technologie et l'innovation, ce qui n'est possible que grâce à la compétence de nos collaborateurs. Nous nous caractérisons à la fois par une forte intensité de capital et de main-d'oeuvre. Voilà pourquoi, lors de chaque comité de direction, les ressources humaines occupent le deuxième point à l'ordre du jour, juste après la sécurité."

Hans Casier a travaillé chez Berenschot, Toyota, Donaldson et Amcor, mais il considère que DEME est de loin le groupe le plus innovant, créatif et entreprenant de tous. "Je ne dirais pas que nous avons notre propre culture RH, mais bien que nous avons notre propre culture d'entreprise. DEME n'est pas une multinationale, mais un ensemble de PME où l'entrepreneuriat, une approche réaliste et une mentalité can do priment. Nous mettons en oeuvre des projets d'engineering complexes."

Solutions créatives

Depuis qu'il a pris la tête du département RH en novembre 2016, Hans Casier compte parmi ses réalisations les plus notables le travail sans lieu ni horaire fixes. "La problématique des embouteillages autour d'Anvers nous pousse à imaginer des solutions créatives. Neuf cent personnes travaillent dans notre siège principal à Zwijndrecht, dont 500 à 600 se rendaient au bureau chaque jour. Nous avons organisé un grand sondage, à la suite duquel nous avons instauré une série de mesures trois mois plus tard : des horaires de travail plus flexibles, la possibilité de télétravailler un jour par semaine et de travailler deux jours dans des bureaux satellites. Ce fut un changement de cap radical pour l'entreprise, et l'impact sur l'organisation a été énorme." Par ailleurs, une série de systèmes analytiques et de processus RH ont été mis en place. "Je suis de ceux qui croient que mesurer, c'est savoir. Nous souhaitons pouvoir dresser efficacement des rapports sur les indicateurs clés de performance : combien de personnes travaillent sur un projet, où et quel en est le coût." Enfin, Hans Casier joue aussi pleinement la carte de l'internationalisation. "C'est déjà une dimension traditionnellement présente dans notre culture. Aujourd'hui, nous avons 40 nationalités représentées sur notre siège, et l'anglais est la langue véhiculaire."

"Un bon DRH se doit avant toute chose de comprendre le business de son entreprise. Dans cette fonction en particulier, on ne peut pas mener de politique RH depuis une tour d'ivoire. En outre, il faut pouvoir relativiser, mettre les choses en perspective. La mentalité can-do est également importante : si vous rencontrez un obstacle, ne vous arrêtez pas, mais décidez si vous allez le surmonter ou le contourner ! Il convient de communiquer et d'enthousiasmer : il faut s'y prendre de la bonne façon avec les parties prenantes, prendre les initiatives adéquates... Les ressources humaines sont un travail d'équipe. Enfin, la stratégie est indispensable : tout comme tout autre membre de la direction, vous devez gagner votre place autour de la table et créer suffisamment de valeur ajoutée."

"Personnellement, je ne me considère pas comme un grand visionnaire, mais il vous faut une vision pour pouvoir guider votre équipe : nous sommes ici, c'est là que nous voulons aller et c'est comme ça que nous allons procéder. Je crois fortement en la notion de leading by example : il faut croire en ce qu'on fait et faire ce en quoi l'on croit. Et je n'aime pas les surprises. J'essaie autant que possible de créer la prévisibilité. Je n'y parviens pas toujours, mais ça, il faut l'accepter."

Par Luc Huysmans.