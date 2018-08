Qui est Mary Barra, patronne de General Motors et farouche adversaire de Trump ?

Jusqu'en 2007, General Motors était le plus grand constructeur automobile du monde, opérant dans plus de 200 pays. La crise financière aux États-Unis a toutefois entraîné une implosion des ventes de voitures, avec des conséquences dramatiques pour les Big Three américains (Chrysler, Ford et GM).