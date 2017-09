Quelques réflexions avant de privatiser la SNCB

Certes, il est assez naturel qu'un ministre N-VA songe à revoir le statut d'un des derniers services publics encore véritablement fédéral, dans lequel les syndicats sont bien ancrés et dont la qualité laisse à désirer. Le dossier est électoralement porteur. Le Premier ministre, Charles Michel, a tant bien que mal essayé d'étouffer l'incendie, affirmant qu'une privatisation de nos chemins de fer n'était pas à l'ordre du jour. Mais avec ou sans la N-VA, la SNCB, avec sa dette de plusieurs milliards et un déficit de 200 millions d'euros par an, est un problème qui devra être réglé aujourd'hui ou demain.

