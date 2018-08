Quelles sont les quatre clés de la réussite du travailleur indépendant ?

"Avez-vous déjà fait du trapèze ? ", répond Martha, consultante indépendante, lorsqu'on lui demande de décrire son travail ces cinq dernières années, depuis qu'elle a quitté son emploi dans un cabinet international de consultance pour s'installer à son compte. Elle s'est récemment essayée au trapèze, qui lui semble être une métaphore appropriée : le vide ressenti entre deux missions, l'euphorie d'un nouveau contrat, la discipline, la concentration et la grâce qu'exige la maîtrise de sa profession. Les trapézistes semblent prendre de gros risques, explique-t-elle, mais ils sont soutenus par un système de sécurité, à grands renforts de filets et de partenaires. " On dirait qu'ils sont livrés à eux-mêmes, mais ce n'est pas le cas. "

