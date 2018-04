Quel est le potentiel de Bone Therapeutics ?

La société de biotechnologie wallonne Bone Therapeutics est spécialisée dans le développement de produits de thérapie cellulaire pour le traitement de pathologies osseuses. Deux produits sont testés pour trois indications. C'est moins qu'en 2016, mais des choix ont été faits afin d'exploiter les moyens financiers limités de façon optimale.

Un de ces choix a consisté à mettre un terme aux recherches onéreuses sur l'ostéoporose. Concernant le PREOB, un produit de thérapie cellulaire autologue pour le traitement de maladies osseuses, obtenu à partir de la propre moelle osseuse des patients, la phase III de l'étude sur des patients atteints d'ostéonécrose (dégénérescence de la hanche) est en cours. Les résultats provisoires suivront en septembre ou octobre. En cas de résultats positifs, l'étude pourrait être clôturée prématurément et la demande de commercialisation introduite. "Pourrait" car l'évolution intermédiaire s'appuie sur un suivi de 12 mois alors que l'étude suit les patients pendant 24 mois. Cette décision sera prise par l'Agence européenne des médicaments, mais si l'étude est finalisée prématurément, PREOB pourra être lancé sur le marché européen en 2020 ou 2021.

Il est extrêmement difficile de prévoir les pics de vente, car un grand nombre de variables ont ici un impact important. Sur la base du marché disponible d'environ 100.000 patients, et partant d'un taux de pénétration prudent de 5 à 10 %, un chiffre d'affaires maximal compris entre 60 et 120 millions d'euros est réaliste. Aucune étude n'a encore été réalisée aux États-Unis, mais Bone Therapeutics et Asahi Kasei ont signé un accord de licence exclusive portant sur PREOB au Japon (10.000 à 15.000 patients).

C'est ALLOB, un produit de thérapie cellulaire allogénique pour pathologies osseuses, qui présente de loin le plus gros potentiel. Il est obtenu à partir de cellules souches de donneurs sains. Les études cliniques se déroulent comme prévu, tant pour le traitement des fractures avec retard de consolidation (lancement phase IIb de l'étude avant la fin 2018) que pour la fusion vertébrale (résultats complets phase IIa au cours de l'été 2019). Les deux produits feront leur apparition sur le marché en 2025 au plus tôt. Les deux marchés sont très importants, respectivement 1.000.000 et 500.000 patients en Europe, aux États-Unis et au Japon. Ils sont susceptibles de générer un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros avec une part de marché de 5 à 10 %.

À la suite de l'émission récente d'un emprunt convertible de 19,45 millions d'euros, Bone dispose de suffisamment de moyens jusqu'à la fin 2019. Nous considérons la nomination du réputé et chevronné Jean Stéphenne à la présidence du conseil d'administration comme un catalyseur du changement et un indicateur de valeur important pour le potentiel très sous-évalué de la technologie de Bone Therapeutics. Avec une capitalisation boursière de 73 millions d'euros, l'action reste bien trop bon marché. Digne d'achat (rating 1C).

Traduction : virginie·dupont·sprl