Quatre fabricants d'électronique sanctionnés pour fixation des prix de revente en ligne

La Commission européenne a infligé mardi des amendes pour un total de plus 111 millions d'euros aux fabricants d'électronique Asus, Denon & Marantz, Philips et Pioneer. L'exécutif européen leur reproche d'avoir imposé des prix de revente fixes ou minimaux à leurs détaillants en ligne, et ce en violation des règles de l'UE en matière de concurrence.