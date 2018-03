Quand les enseignes investissent pour transformer les vendeurs en experts

"N'oubliez pas que vous n'êtes pas des vendeurs et des vendeuses, mais bien des conseillers et des conseillères de beauté. " Le ton est donné au siège de la chaîne Planet Parfum, à Anderlecht. Elles sont une petite vingtaine à suivre la formation dispensée ce matin par un représentant d'une marque de soins vendue en exclusivité par l'enseigne. Sur la table, les bols d'eau côtoient les miroirs et les boîtes de Kleenex. C'est que les vendeuses présentes, à qui l'on a pris soin de distribuer un syllabus reprenant les caractéristiques de tous les produits de la marque, vont devoir se livrer durant cette journée à quelques exercices pratiques.

