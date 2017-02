Quand des robots sont au service des marketers

Bruxelles, un jour d'automne 2022. Vous rentrez d'une longue journée de travail. Trop longue. Il est déjà 20h30. A la maison, votre robot personnel remarque votre arrivée tardive et détecte rapidement votre état de fatigue. Il prend la liberté de vous adresser la parole et vous conseille d'emblée de " ne pas cuisiner ce soir ". Il connaît vos goûts, vos humeurs, vos habitudes et se risque à vous proposer la pizza quatre saisons que vous aimez au menu de cette célèbre chaîne de restaurants. Il vous suffit alors de répondre positivement à la requête de votre assistant humanoïde ou d'adapter éventuellement sa proposition de commande pour voir votre mets livré, dans la demi-heure, sur le pas de votre porte.

...