Quand Coca-Cola part à l'assaut de Lipton

Le géant du soda vient de lancer en Belgique et en Europe une nouvelle marque de thé glacé. Avec Fuse Tea, la multinationale poursuit sa diversification alors que sa boisson historique n'affiche plus qu'une faible croissance. Son ambition est énorme : devenir le numéro 2 d'un segment très dynamique. Décryptage du plus grand lancement depuis le Coca-Cola Zero !