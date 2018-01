Pyke, le futur "Ice-Watch des lunettes pour bébés" ?

Lunettes solaires adaptées

En 2013, Isabelle Van Steenkiste cherche des lunettes pour son neveu âgé d'un an et demi, et ne trouve rien qui lui convienne. Elle se rend compte très vite qu'il y a un marché à saisir. Son idée : développer des lunettes solaires pour les tout-petits. Elle se lance et crée la start-up Pyke en février 2015. " J'ai voulu créer un modèle qui gêne le moins possible l'enfant, des lunettes solaires englobantes, explique la fondatrice. Elles se règlent à toutes les têtes, de 3 à 36 mois. La monture est souple et vient se déposer sur le visage pour qu'il n'y ait aucun rayon qui passe sur les côtés. On a scellé un partenariat avec Carl Zeiss pour les verres, une firme qui est 'la Rolls-Royce' dans le milieu de l'optique. " La commercialisation a commencé en avril 2016 au prix de 69 euros. " Ce sont des lunettes que l'enfant peut porter jusqu'à trois ans ", ajoute Isabelle V...