PSA va bientôt assembler des véhicules en Namibie

Un accord d'investissement entre PSA et le gouvernement namibien prévoit d'assembler 5.000 véhicules par an à l'horizon 2020 dans la ville portuaire de Walvis Bay afin de répondre aux attentes du marché de l'Union douanière d'Afrique australe" (SACU, avec le Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland), selon un communiqué du groupe PSA.

La région Moyen-Orient et Afrique constitue un des axes prioritaires de la stratégie de développement du constructeur français (Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall) qui y a réalisé en 2017 un bond des ventes de 54,5% à 592.000 unités, compensant l'effondrement de l'activité enregistré en Asie.

"La production débutera avec (les 4x4 urbains) Opel Grandland X et Peugeot 3008, et d'autres modèles suivront", précise PSA qui formera une co-entreprise avec Namibia Development Corporation (NDC) dans le cadre de cet accord.

"Cette implantation en Namibie s'inscrit dans la stratégie à long terme du groupe visant à accroître ses ventes en Afrique et au Moyen-Orient avec l'ambition d'y vendre un million de véhicules en 2025", a déclaré dans le texte Jean-Christophe Quémard, vice-président exécutif de la région Moyen-Orient et Afrique du groupe PSA.

Le groupe dirigé par Carlos Tavares a multiplié les implantations en Afrique et au Moyen-Orient ces trois dernières années, relançant en particulier d'importantes co-entreprises en Iran. En Afrique, il produit ou a prévu à moyen terme de produire des véhicules au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Kenya, en Ethiopie ou encore au Nigeria.