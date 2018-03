Proximus et Ores disent 950 millions de fois merci à la BEI

Près d'un milliard d'euros sont prêtés à Proximus et Ores par la Banque européenne d'investissement (BEI) pour développer et améliorer leurs infrastructures. Proximus va recevoir 400 millions d'euros pour financer un plan d'équipement du pays en fibre optique jusque chez les particuliers et les entreprises. Ce prêt sur 10 ans fait partie d'un programme d'investissement de 811 millions d'euros.

