Protocole d'accord entre les ports d'Anvers et de Dakar

Au terme de cette visite, Charles Michel a souligné qu'à côté des projets de développement il est important de soutenir également le secteur privé. "L'accord qui va être signé entre les ports d'Anvers et de Dakar va dans ce sens." Un accord de partenariat qui symbolise une démarche de coopération entre les deux ports : coopération entre le savoir-faire d'Anvers et les infrastructures portuaires de Dakar.

La signature de cet accord vise a encourager le développement économique et social ainsi que la stabilité juridique de la région. Stabilité qui est indispensable à tout développement face à la menace terroriste potentielle. Quelques heures plus tard, le directeur général du Port autonome de Dakar, M. Aboubacar Sédikh Beye, et M. Kristof Waterschoot, directeur général du port d'Anvers, signaient cette feuille de route en insistant bien sur le fait que le protocole d'accord était un partenariat et non jumelage comme souvent il en est question dans de tels rapprochements.