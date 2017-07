Près de 3.000 emplois créés en trois ans par le secteur aérien (Banque nationale)

Entre 2013 et 2015, l'emploi aérien et aéroportuaire en Belgique a augmenté de 2.934 équivalents temps plein, soit 5 % de sa masse salariale, pour atteindre un total général de 62.528, indiquent les conclusions statistiques de la dernière publication de la Banque Nationale sur l'importance économique du transport aérien et des activités aéroportuaires.

En outre, ce secteur a généré 803 millions d'euros de valeur ajoutée supplémentaire en trois ans pour atteindre 6 milliards d'euros en 2015. De la sorte, l'aérien belge pèse 1,5 % du PIB, comme lors de la dernière étude, en 2012.

"Les effets tant directs qu'indirects augmentent de 15 à 16 % sur deux ans. Ce rythme de croissance dépasse de loin celui de l'économie nationale au cours de cette période", observe l'analyste de la Banque.