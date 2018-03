Pourquoi Vincent Herbert a cédé la barre du Pain Quotidien

"Tout le monde me pose la même question, et je vous l'assure, il s'agit de ma décision. " A 52 ans, le Belge Vincent Herbert quitte la direction du Pain Quotidien. " Les actionnaires ont été surpris, dit-il. Mais ils ont très rapidement compris mon choix. " Pas de désaccord, donc, à l'origine de ce départ. Et pas de mauvaises performances non plus. " Les résultats sont bons ", insiste le désormais ex-patron. Le groupe réalisait en 2017 un chiffre d'affaire de 392 millions de dollars. Un chiffre qu'il prévoit d'augmenter de 13 % cette année.

