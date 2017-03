Pourquoi PSA a racheté Opel ? Explications en 6 points

Une fois de plus, c'est la faute au Brexit. General Motors (GM) pensait enfin rentabiliser ses marques européennes, Opel et Vauxhall. Et patatras, le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE a précipité la chute de la livre sterling. Le bénéfice escompté s'est transformé en pertes : -257 millions de dollars (Ebit). Mary Barra, CEO de GM, lassée par plus de 15 ans d'années dans le rouge (14 milliards d'euros perdus depuis 2000), a fini par décider la cession de ces activités.

...