Pourquoi le leader mondial des services facilitaires mise sur le big data

Avec des capteurs installés dans les entreprises, le géant danois des services facilitaires, autrement dit des services de gestion et de maintenance des installations, mise à fond sur l'analyse de données. Objectif : adapter ses prestations en temps réel pour éviter les déperditions en temps et en énergie et ainsi réduire les coûts.