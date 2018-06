Pourquoi le courant passe difficilement entre certains promoteurs éoliens et les coopératives citoyennes

Lancé le 26 janvier 2017, le site Coopalacarte.be rassemble les projets de 22 coopératives d'énergies renouvelables actives en Belgique. Il a été créé par l'Association pour la promotion des énergies renouvelables (APERe) et les fédérations wallonnes et flamandes des associations locales et coopératives d'énergie renouvelable (REScoop Wallonie et REScoop Vlaanderen) pour booster les investissements citoyens dans leurs projets. Un an après, cette vitrine comptait déjà 326.000 euros de promesses d'investissement en provenance de citoyens comme vous et moi.

