Pourquoi le béton n'a plus la vie dure

L'architectonique, c'est chic

La Blue Tower de Bruxelles, les buildings de la côte belge ou encore la Tour des finances à Liège... Le béton est redevenu à la mode. Il en existe deux types principaux : le béton armé et le béton architectonique, et c'est ce dernier qui fait fureur. " L'architectonique a des exigences esthétiques liées à son coloris, sa texture et sa forme ", explique Jef Marinus, project manager de la Fédération belge de l'industrie du béton préfabriqué (Febe). Aux granulats et ciment, on ajoute des pigments et divers éléments chimiques pour améliorer le séchage ou la répartitition. Il est aussi moulé dans des coffrages très soignés. Le béton armé, lui, es...