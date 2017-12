Pourquoi la conquête touristique et minière de la Lune et de Mars s'accélère

Le 26 novembre 2018, si tout va bien, InSight pénétrera dans l'atmosphère de Mars à la vitesse fulgurante de 3,2 km/s. Après avoir ouvert son parachute et allumé ses rétrofusées, l'engin automatisé de la Nasa se débarrassera de son bouclier thermique avant d'atterrir en douceur. Ce sera le point culminant d'une passionnante odyssée interplanétaire d'un an. Pour le début de l'année 2018, Google espère annoncer le nom du ou des gagnants du Google Lunar X Prize. Ce prix d'une valeur de 30 millions de dollars récompensera la ou les premières entreprises qui auront réussi à poser un module atterrisseur sur la Lune et à piloter à distance un robot sur une distance de 500 mètres, tout en transmettant des vidéos à la Terre. Avant la fin de cette même année, l'entreprise californienne SpaceX devrait avoir fait survoler la Lune à deux touristes. Ces passagers seront les premiers humains à aller au-delà de l'orbite terrestre basse depuis 1972.

