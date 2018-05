Pourquoi la Belgique et l'Europe veulent réguler booking.com

Le géant mondial de la réservation d'hôtel Booking.com plaît autant qu'il dérange. S'il facilite la vie des internautes et apporte des clients aux hôtels, certaines de ses pratiques continuent d'être mises en cause. La Belgique et l'Europe travaillent chacune à un encadrement.