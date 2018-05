Pourquoi Carrefour veut ouvrir des magasins bios

C'est une tendance déjà bien ancrée dans l'Hexagone. Chez nos voisins, plusieurs grands groupes de distribution ont en effet ouvert, à côté de leurs formats traditionnels, des concepts exclusivement centrés sur l'alimentation bio. Soit en créant une chaîne en partant de rien, soit en rachetant une enseigne pré-existante. On pense notamment au rachat de Naturalia par le groupe Monoprix (Casino) en 2008. Ou encore au lancement en 2012 par Auchan de Coeur de Nature et, plus récemment, d'Auchanbio. Enfin, le géant Carrefour est en train de multiplier ses magasins Carrefour Bio.

