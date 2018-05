Pourquoi bpost veut davantage de sous-traitance

"Ce sont des mesures comme nous en avons déjà prises, minimise Baudouin de Hepcée, porte-parole de l'entreprise. Bpost est en transformation depuis 15 ans. " Sans doute la pression est-elle un peu plus forte aujourd'hui car bpost traverse des turbulences. Lors de l'annonce des résultats de 2017 en mars dernier, son CEO, Koen Van Gerven, a indiqué que l'entreprise rencontrait des difficultés avec l'acquisition de Radial, un spécialiste américain de services pour l'e-commerce acheté en 2017 pour 700 millions d'euros. Ses coûts sont plus élevés que prévu, son dynamisme commercial à améliorer et l'apport aux finances de bpost en sera retardé. De plus, le recul du courrier s'accélère : de - 6 % en 2017, il devrait passer à -7 % cette année...