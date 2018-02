Pourquoi Airbnb s'attaque aux logements de luxe

Jusqu'à présent, Airbnb était synonyme de logement chez l'habitant. Qui dans un appartement, qui dans une maison ou une villa. Les uns pour quelques jours, les autres pour quelques semaines. Bref, Airbnb était la solution idéale pour les familles en vacances longues ou juste pour un citytrip. Eh bien désormais, Airbnb monte en gamme. Comment ? Tout simplement en proposant des logements de luxe sur son site. Et ces logements seront en plus couplés à des services exclusifs et haut de gamme comme des cours de cuisine, des excursions, des concerts ou des visites privées. En résumé, Airbnb va faire de la conciergerie, exactement comme les grands hôtels de luxe.

Mais pourquoi cette montée en gamme, alors que le site va bien et offre déjà plusieurs millions de logements à ces fidèles ? Première raison, c'est pour faire taire les sceptiques - et il y en a encore - qui pensent qu'Airbnb, c'est pour les personnes fauchées, celles qui ne peuvent pas se permettre de loger dans un hôtel. Et deuxième raison, c'est une question de diversification. En proposant une montée en gamme, mais aussi des boutiques hôtels, c'est-à-dire des logements n'appartenant pas à des privés, Airbnb va sur le terrain de ses concurrents Booking et autre Tripadvisor. C'est malin, car ainsi Airbnb apparaît comme une alternative aux Hotels.com et autres.

L'argument pour attirer les hôtels sur le site d'Airbnb est imparable: la commission que va prendre Airbnb ne sera que de 3 à 5% sur le prix de la chambre, contre 15 à 30% pour des Booking. C'est vraiment malin, car le site d'hébergement privé était critiqué par l'industrie hôtelière dans des villes comme Barcelone. D'abord, parce que c'est une concurrence déloyale face aux hôtels qui paient des charges sociales et sont soumis à diverses contraintes légales que n'ont pas les particuliers. Et ensuite, parce qu'en proposant aux privés de sous-louer leur maison ou leur appartement, Airbnb est accusé de créer une pénurie de logements à louer, et donc de faire monter les loyers dans les villes touristiques. Mais là, en proposant aux hôteliers de rejoindre son site, Airbnb coupe l'herbe sous le pied à toutes ces critiques.

Avec cette montée en gamme du logement privé et avec cette ouverture à l'hôtellerie, Airbnb ne veut donc plus apparaître comme une sorte d'Uber de l'hôtellerie, mais plutôt comme un acteur global du tourisme. C'est vraiment intelligent comme démarche et cela constitue une preuve de plus que la concurrence est impitoyable dans le monde du numérique. Mais c'est vrai, le citoyen amateur de voyages s'y retrouve.