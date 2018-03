Pour la Banque Nationale, les exigences des employeurs en matière de qualification sont excessives

Le taux de chômage en Belgique est toujours plus élevé qu'avant l'éclatement de la crise financière de 2008 : 7,3% contre 7%. La semaine dernière, cette constatation décevante s'est noyée dans le show de bonnes nouvelles sur le rapport de la Banque Nationale qui décrit les développements économiques et financiers en 2017. On s'est beaucoup plus focalisé sur les 66 000 emplois créés l'année dernière. Ces emplois supplémentaires n'ont pas été créés à l'état et dans l'enseignement, comme dans le passé, mais dans les secteurs d'entreprise sensibles à la conjoncture, c'est-à-dire le privé : il y a 39 000 jobs supplémentaires. Et contrairement aux années précédentes, il n'y a pas eu de perte d'emplois nets dans l'industrie et la construction. Mais entre-temps, notre taux de chômage est toujours "inacceptable", écrit la Banque Nationale.

