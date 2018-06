Plusieurs magasins Carrefour Market Groupe Mestdagh fermés ce vendredi

LIRE AUSSI : Carrefour : direction et syndicats ne parviennent pas à un accord

Mercredi, direction et syndicats se sont retrouvés pour une nouvelle réunion organisée dans le cadre de la phase d'information et de consultation de la procédure Renault. Au cours de celle-ci, il fut question d'un nombre moindre associé aux pertes d'emplois: 340 plutôt que les 450 avancées par la direction lors de l'annonce de l'intention de restructuration le 7 mai dernier. Selon les syndicats, le passage de l'un à l'autre est lié au retrait du calcul des travailleurs attachés au dépôt et à la centrale.

La rencontre fut également l'occasion, selon la CSC, de nouveaux chiffres relatifs à la productivité telle que souhaitée par la direction dans la future organisation. Les heures de travail allouées pour les magasins sont en baisse selon la CSC. "Or, la polyvalence et la suppression du quart d'heure payé, voulues par la direction, ne permettent pas à elles seules de rencontrer les écarts. Autrement dit, le personnel craint des hausses de cadence", explique Evelyne Zabus.

De nouvelles assemblées du personnel sont programmées lundi.